Erzurum'da 2025 Turizm Başkenti İçin Palandöken Ekonomi Forumu Düzenlenecek

Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesinin ardından, 25-26 Nisan tarihlerinde Palandöken Ekonomi Forumuna ev sahipliği yapacak.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenecek forumda, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, akademisyenler ve birçok kurum amiri yer alacak.

Forum öncesi yapılan bilgilendirme toplantısında, Çığlık, Erzurum'da gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlardan bahsetti. Kış Oyunları, FIS Dünya Snowboard Kupası ve AFAD Kış Tatbikatı gibi etkinliklerin kente sağladığı turizm gelişimini vurguladı.

Çığlık, yıl boyunca 60'a yakın uluslararası organizasyon yapıldığını belirterek, "Erzurum, kış sporları altyapısıyla bu tür organizasyonlarda çok tecrübeli. Turizmin öznesi insandır; insanın memnun kaldığı her aktivite yeni turistleri getirir," şeklinde konuştu.

26 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Erzurum'un resmi açılış programı yapılacaktır. Ayrıca, forum kapsamında Erzurum'dan sonraki turizm başkentinin belirleneceği duyuruldu.

Çığlık, Palandöken Ekonomi Forumu’nun, turizm dışında enerji, lojistik, dijital ekonomi, tarım ve ticaret gibi birçok kalkınma alanını entegre eden büyük bir vizyonun başlangıcı olduğunu açıkladı. Erzurum, TANAP projesi gibi önemli enerji projelerinin geçiş güzergahında yer alarak enerji güvenliği açısından kritik bir konumda olduğunu belirtti.

Forumda enerji güvenliği ve sürdürülebilir enerji arzı konuları masaya yatırılacak. Erzurum, sadece bir şehir değil, aynı zamanda enerji, ticaret ve kültürlerin buluştuğu bir kavşak olma yolunda hızla ilerliyor. Toplantı, akademisyenlerin forum detayları ile ilgili bilgi vermesiyle sona erdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 25-26 Nisan'da "Palandöken Ekonomi Forumu" düzenlenecek. EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşma yaptı.