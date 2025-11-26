Erzurum'da 224 kilo 400 gram likit metamfetamin ele geçirildi — 2 tutuklama

Erzurum’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 336 milyon TL olan 224 kilo 400 gram likit metamfetamin ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:22
Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, ele geçen uyuşturucunun değeri yaklaşık 336 milyon TL

Erzurum’da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 224 kilo 400 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 336 milyon TL olduğu bildirildi.

Operasyon, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile narkotik madde arama köpeği 'Magnum'ın katılımıyla yürütülen titiz çalışmalar sonucu gerçekleştirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan J.A. (48) ve D.T. (42) isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyon, bugüne kadar Erzurum’da ele geçirilen en yüksek miktardaki metamfetamin yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Erzurum Emniyet Müdürlüğümüzün dikkatli, kararlı ve etkin saha çalışmalarıyla uyuşturucu madde kullanımının, satışının ve naklinin önlenmesine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Toplumumuzun huzuru, gençlerimizin geleceği ve milletimizin güvenliği için uyuşturucu ile mücadelede hiçbir tavize müsaade edilmeyecektir".

