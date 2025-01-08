Erzurum'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Perrakende Oldu

Erzurum'un Pasinler İlçesinde Deprem

Bugün erken saatlerde, Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, depremin merkez üssü saat 04.30’da kaydedildi.

Depremin Özellikleri

Sarsıntının derinliğinin 14,8 kilometre olarak belirlendiği ifade edildi. Bölge halkı arasında panik ve endişe yaratan bu doğal olay, AFAD tarafından anlık olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Gelişmelerin takip edilmesi ve olası hasar tespit çalışmaları için yetkililer tarafından yapılan açıklamalar dikkatle izleniyor.