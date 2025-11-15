Erzurum'da 7-14 Kasım 2025'te 328 Gıda ve Yem Denetimi Yapıldı

Erzurum'da 7-14 Kasım 2025 Tarihlerinde 328 Denetim Gerçekleştirildi

Yem, gıda ve temas eden malzeme üreten işletiler mercek altında

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 7-14 Kasım 2025 tarihlerinde yem, gıda ve gıda ile temas eden madde/malzeme üreten işletmelere yönelik 328 denetim yapıldı.

Denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklar için işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulandığı bildirildi.

Aynı süreçte analize dayalı çalışmalarda 2 adet numune alındığı, tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla gelen 15 başvurunun değerlendirildiği belirtildi.

Valiliğin açıklaması, yerel gıda güvenliği ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü ve tespit edilen eksikliklere karşı yasal adımların atıldığını ortaya koyuyor.

