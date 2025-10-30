Erzurum'da Akciğerinden Karpuz Büyüklüğünde Kitle Çıktı: 3,5 Kiloluk Kitle Cerrahı Şaşırttı

Erzurum'da Akciğerinden Karpuz Büyüklüğünde Kitle Çıktı

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bahçeköy köyünde yaşayan 60 yaşındaki beş çocuk babası Giyasettin Şahin, akciğerindeki kitlenin 3 yılda hızla büyümesi sonucu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu.

3 yıl önce gittiği hastanede akciğerinde elma büyüklüğünde kitle tespit edilen Şahin, korktuğu için ameliyatı kabul etmemişti. Ancak kitlenin büyümesiyle birlikte hastada ciddi nefes darlığı görüldü ve durum, kalp ve akciğere baskı yapar hale geldi.

Operasyon Öncesi Tespitler ve Acil Başvuru

Prof. Dr. Atilla Eroğlu ve ekibince yapılan tetkiklerde, hastanın akciğerinde 20 santim genişliğinde, 30 santim uzunluğunda büyük bir kitle tespit edildi. İlk başta ameliyat riskleri nedeniyle operasyonu kabul etmeyen hasta, hastaneden ayrıldıktan sonra fenalaşarak tekrar acil servise getirildi.

Ameliyat ve Çıkarılan Kitle

Tüm riskleri kabul eden Şahin, Prof. Dr. Eroğlu ve ekibince yaklaşık 4,5 saat süren ameliyata alındı. Ameliyatla çıkarılan kitle 3 kilo 426 gram ağırlığında ve karpuz büyüklüğünde olarak kaydedildi; bu sonuç ekipte şaşkınlık yarattı.

Prof. Dr. Eroğlu, kitlenin akciğer, kalp ve damarlar üzerindeki baskısını ortadan kaldırarak çıkardıklarını belirtti. Ameliyatın kapalı yöntemle yapılamayacak kadar büyük bir kitle nedeniyle açık cerrahi ile gerçekleştirildiğini vurguladı.

Cerrahın Açıklamaları

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Eroğlu, 'Hasta bu şekilde hayatına devam edemezdi. Kitle çok büyük ve kalbe baskı yapıyordu. Daha önce küçük elma kadar olan kitle, karpuz kadar 30 santim boyutuna ulaşmış. Acil şartlarda ameliyatla kitleyi çıkarmak durumunda kaldık. Tabii zamanında ameliyat olsa bu aşamaya gelmezdik. Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan hastayı taburcu ediyoruz.' dedi.

Eroğlu ayrıca ameliyatın yüksek risk içerdiğini belirterek, 'Kitle çok büyük olduğu için açık cerrahi ve büyük ölüm riski ile hasta ve yakınlarına bu riski anlatıp onay alarak operasyonu yaptık. Yüzde 20 ölüm riskiyle ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası solunum fonksiyonları rahatladı, nefes darlığı geçti. İyi ve kötü huylu özellikleri barındıran kitlenin patoloji sonuca göre ek tedaviye karar vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Eroğlu, yaklaşık 30 yıllık cerrahi kariyerinde binlerce ameliyat yaptığını ve bu vakayı 'ameliyatta çıkardığım en büyük kitle' olarak nitelendirdi.

Hasta ve Yakınlarının Görüşleri

Hastanın kendisi, 'Önce Allah, sonra Atilla hocam beni kurtardı, onun sayesinde hayata tutundum. Doktoruma çok teşekkür ederim, 'Allah ne yazmışsa o olur' dedim. Nefes alamıyordum, yatamıyordum, sigarayı bırakmıştım. 3 yıl önce bu hastalık çıktı, küçük kitle vardı. 'Ameliyat' dediler korktum olmadım, keşke olsaydım, olmadığım için çok pişmanım.' şeklinde konuştu.

Eşinden Makbule Şahin ise, '3,5 kilo kitleyi görünce inanamadık. Ameliyatta 'ya ölür, ya kalır' dedik. Doktor ölüm ve felç riski olabilir demişti ama çok şükür sağ çıktı, çok mutluyuz, şükür eşim kurtuldu, çocuklarına kavuştu. Allah devletimizi, Atilla hocamızı başımızdan eksik etmesin.' diye konuştu.

