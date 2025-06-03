DOLAR
39,16 0,15%
EURO
44,71 0,5%
ALTIN
4.227,45 0,79%
BITCOIN
4.119.755,92 -0,42%

Erzurum'da Bitkin Kurt Yavrusu Koruma Altına Alındı

Erzurum'un Narman ilçesinde bitkin halde bulunan kurt yavrusu, koruma altına alındı ve tedavi için Kars'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:21
Erzurum'da Bitkin Kurt Yavrusu Koruma Altına Alındı

Erzurum'un Narman İlçesinde Kurt Yavrusuna Şefkat Eli

Erzurum'un Narman ilçesinde kırsal bir alanda bitkin halde bulunan bir kurt yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından koruma altına alındı. Olay, yöre halkının dikkatini çekmesiyle başladı.

Vatandaşların Duyarlılığı

Bitkin haldeki kurt yavrusunu gören vatandaşlar, yaşanan durumu hemen DKMP Narman Şefliği'ne bildirdi. Hızla harekete geçen ekipler, yavru kurtu güvenli bir şekilde teslim alarak bakım ve tedavi sürecine başladı.

Bakım Süreci ve Gelecek Planı

DKMP’de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, kurt yavrusuna özenle bakarak onun sağlığına kavuşması için gerekli tedbirleri aldı. Ancak yavru kurt, doğaya dönecek boyuta ulaşabilmesi için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne transfer edildi.

Kurt yavrusu sağlık durumu iyiye gittiğinde, tekrar doğal yaşam alanına bırakılarak doğayla buluşturulacak.

Erzurum'un Narman ilçesinde bitkin halde bulunan kurt yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP)...

Erzurum'un Narman ilçesinde bitkin halde bulunan kurt yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Narman Şefliği ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Erzurum'un Narman ilçesinde bitkin halde bulunan kurt yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP)...

Erzurum'un Narman ilçesinde bitkin halde bulunan kurt yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Narman Şefliği ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü: Pilot Yaralandı
2
Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı
3
Yozgat'ta Yaralı Kınalı Keklik Tedavi Altına Alındı
4
İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi Enerji Müzesi'nde Ziyarete Açıldı
5
Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!
6
Bursa'da Kargaların Kahramanlığı: Yaralı Arkadaşlarına Yardım Eli
7
İstanbul'da Yoğun Yağış Trafik Yoğunluğunu Yüzde 81'e Çıkardı

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde