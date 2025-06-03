Erzurum'da Bitkin Kurt Yavrusu Koruma Altına Alındı

Erzurum'un Narman İlçesinde Kurt Yavrusuna Şefkat Eli

Erzurum'un Narman ilçesinde kırsal bir alanda bitkin halde bulunan bir kurt yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından koruma altına alındı. Olay, yöre halkının dikkatini çekmesiyle başladı.

Vatandaşların Duyarlılığı

Bitkin haldeki kurt yavrusunu gören vatandaşlar, yaşanan durumu hemen DKMP Narman Şefliği'ne bildirdi. Hızla harekete geçen ekipler, yavru kurtu güvenli bir şekilde teslim alarak bakım ve tedavi sürecine başladı.

Bakım Süreci ve Gelecek Planı

DKMP’de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, kurt yavrusuna özenle bakarak onun sağlığına kavuşması için gerekli tedbirleri aldı. Ancak yavru kurt, doğaya dönecek boyuta ulaşabilmesi için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne transfer edildi.

Kurt yavrusu sağlık durumu iyiye gittiğinde, tekrar doğal yaşam alanına bırakılarak doğayla buluşturulacak.

Erzurum'un Narman ilçesinde bitkin halde bulunan kurt yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Narman Şefliği ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Erzurum'un Narman ilçesinde bitkin halde bulunan kurt yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Narman Şefliği ekipleri tarafından koruma altına alındı.