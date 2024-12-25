Erzurum'da Eşi ve Kızını Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Erzurum'da Eşi ve Kızını Öldüren Sanığa Cezası Kesildi

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, eşi Kadriye ve kızı Asude Helen B'yi bıçakla öldüren sanık Zülküf B.'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığa uygulanan cezada takdiri indirim de yapılmadı.

Duruşma Süreci

Duruşmaya, maktullerin yakınları ve taraf avukatları katılırken, tutuklu sanık Zülküf B. ise Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yer aldı. Savunmasında, mahkemenin vereceği cezayı hak ettiğini söyleyen Zülküf B., evde bıçak bilediği iddialarını kabul etti, ancak bu niyetle hareket etmediğini savundu.

Zülküf B, “Her zaman bıçak bilerim, ama asla eşime ve kızıma bıçağı bileyip sizi öldüreceğim demedim. En çok da kızımdan dolayı cezayı hak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık ve Avukatı Savunma Yaptı

Sanığın avukatı İsmail Koç, cezaya haksız tahrik indirimi talep etti ve Yargıtay kararlarının sübjektif olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Katılan avukatı Leyla Yavilioğlu ise sanığın evin çeşitli yerlerine bıçaklar gizlediğine dikkat çekerek cinayetlerin tasarlanarak işlendiğini öne sürdü.

Olayın Gelişimi

Olay, 14 Mart'ta Erzurum'un Yunus Emre Mahallesi'ndeki Sancak Sitesi'ndeki evde meydana geldi. Sanık Zülküf B., eşiyle arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her ikisini bıçaklayarak aracıyla olay yerinden kaçtı. Zülküf B., Çat ilçesi istikametinde yakalanarak tutuklandı.

Olay yerinde yaşamını yitiren anne ve kızın cenazeleri Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Sanık Zülküf B. bir lisede coğrafya öğretmeni olarak çalışıyordu, eşi ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olarak görev yapıyordu.