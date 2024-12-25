DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,18%
ALTIN
2.960,45 -0,07%
BITCOIN
3.455.117,83 -0,9%

Erzurum'da Eşi ve Kızını Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Erzurum'da eşi ve kızını bıçaklayarak öldüren sanığa mahkeme tarafından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:48
Erzurum'da Eşi ve Kızını Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Erzurum'da Eşi ve Kızını Öldüren Sanığa Cezası Kesildi

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, eşi Kadriye ve kızı Asude Helen B'yi bıçakla öldüren sanık Zülküf B.'ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığa uygulanan cezada takdiri indirim de yapılmadı.

Duruşma Süreci

Duruşmaya, maktullerin yakınları ve taraf avukatları katılırken, tutuklu sanık Zülküf B. ise Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yer aldı. Savunmasında, mahkemenin vereceği cezayı hak ettiğini söyleyen Zülküf B., evde bıçak bilediği iddialarını kabul etti, ancak bu niyetle hareket etmediğini savundu.

Zülküf B, “Her zaman bıçak bilerim, ama asla eşime ve kızıma bıçağı bileyip sizi öldüreceğim demedim. En çok da kızımdan dolayı cezayı hak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık ve Avukatı Savunma Yaptı

Sanığın avukatı İsmail Koç, cezaya haksız tahrik indirimi talep etti ve Yargıtay kararlarının sübjektif olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Katılan avukatı Leyla Yavilioğlu ise sanığın evin çeşitli yerlerine bıçaklar gizlediğine dikkat çekerek cinayetlerin tasarlanarak işlendiğini öne sürdü.

Olayın Gelişimi

Olay, 14 Mart'ta Erzurum'un Yunus Emre Mahallesi'ndeki Sancak Sitesi'ndeki evde meydana geldi. Sanık Zülküf B., eşiyle arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her ikisini bıçaklayarak aracıyla olay yerinden kaçtı. Zülküf B., Çat ilçesi istikametinde yakalanarak tutuklandı.

Olay yerinde yaşamını yitiren anne ve kızın cenazeleri Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Sanık Zülküf B. bir lisede coğrafya öğretmeni olarak çalışıyordu, eşi ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olarak görev yapıyordu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Şaşırtan Karar: 31 Erin Tahliyesine Onay
2
Tabii'nin Yeni Dizisi 'Gassal'ın Göz Alıcı Galası Gerçekleşti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve Sanatta Ayrımcılığa Yer Yok
4
Kahramanmaraş'ta Cinayet Hükümlüleri Yakalandı
5
Kırşehir'de Genç Tarım Orman Elçileri ile Etkileyici Söyleşi Programı Düzenlendi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanatçılara Destek Mesajı
7
Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Hayatıyı Olumsuz Etkiliyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek