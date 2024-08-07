Erzurum'da Eşi ve Kızını Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Erzurum'da Cinayet Davası Başladı

Erzurum'da, eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zülküf B. için yargı süreci başladı. Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Zülküf B. cezaevinden katılırken, olay sırasında evde bulunan babası Abdullah B. ve kardeşleri Rabia, Selin ve Remziye B. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlendi. Duruşmaya, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

Sanığın Savunması

Duruşmada kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından Zülküf B. savunma yaptı. Önceki ifadelerini kabul eden sanık, olay sırasında eşinin ve kızının öldüğünden haberdar olmadığını belirtti. Kızının üniversiteye hazırlanması yüzünden zarar görmesi için bıçakla üzerime geldiğini söylemişti." Yüzde yaralanma yaşadım," dedi.Pişmanlık İfadeleri

Olayın ardından duyduğu pişmanlığı dile getiren Zülküf B., "Ne yapsam geri dönemezler," diyerek, ailesinden özür diledi. Önceden psikiyatrik tedavi gördüğünü fakat son dönemde ilaçlarını almadığını ifade etti.

Olayın Ardından

Mahkeme, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluğuna devam kararı vererek duruşmayı erteledi.

Maktulün Yakınlarının Açıklamaları

Kadriye B.'nin kardeşi Abdulkadir Kaya, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ablası ve yeğeninin haksız yere öldürüldüğünü söyledi. Kardeşi ile yeğeninin bir terfi meselesi yüzünden hedef alındığını iddia etti.

Olayın Geçmişi

Bu trajik olay, 14 Mart'ta Erzurum'un Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Zülküf B., eşini ve kızını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Daha sonra yakalanan sanık, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Tutuklama ve Yargılama Süreci

Sanık Zülküf B.'nin, "kasten öldürme" suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Cenazeler ise Yeni Asri Mezarlık'ta yan yana defnedildi.

Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Maktul Kadriye B'nin kardeşi Mine Kaya (sağ 2) duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Maktul Kadriye B'nin kardeşi Mine Kaya (sağ 2) duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Maktul Kadriye B'nin kardeşi Mine Kaya (sağ 2) duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.