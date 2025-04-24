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Erzurum'da Filistin ve Doğu Türkistan’a Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Erzurum'da, Filistin ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, dayanışma mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:54
Erzurum'da Filistin ve Doğu Türkistan’a Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla büyük bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi ve Atatürk Üniversitesi Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu geniş bir grup oluşturdu.

Katılımcılar, huzur içinde yürürken "Nehirden denize özgür Filistin", "Doğu Türkistan yalnız değildir", "Hamas'a selam direnişe devam" gibi sloganlar attı. Yürüyüş boyunca, ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıyan katılımcılar, dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Yürüyüşe öncülük eden bir kişinin, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'a benzetilmesi dikkat çekti. Bunun yanı sıra bazı katılımcılar, Doğu Türkistan’a dikkat çekmek için özel tasarlanmış maskeler de taktı.

İHH'da görevli Emre Arpa, yürüyüş sonrası grup adına yaptığı açıklamada, dünyanın farklı köşelerinde aynı acıları yaşayanların sesi olmak için toplandıklarını belirtti. Arpa, "Gazze'nin yıllardır saldırı altında olduğunu vurgulayarak, 'Sadece toprakları değil, hayalleri de bombalanan bir halktan bahsediyoruz. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, savaşın en ağır yükünü taşıyan masum sivillerin hayatları her gün biraz daha karartılıyor.'" dedi.

Arpa, bu zulmü durduracak hiçbir kural ve ilkenin geçerli olmadığını belirterek, "Çünkü çıkarlar, vicdanın önüne geçmiş durumda. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ana dillerinde konuşmalarına, ibadet etmelerine ve kimliklerini yaşamalarına izin verilmiyor. Tarih ve kültürleri sistematik bir biçimde yok edilmeye çalışılıyor. Toplama kampları, dijital gözetim sistemleri ve baskı politikalarıyla bir milletin hafızası silinmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından, Filistin ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için dua edildi.

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla...

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte katılımcılar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıdı.

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla...

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Doğu Türkistan'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte katılımcılar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıdı.

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