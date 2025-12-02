Erzurum'da Gece Yağan Kar Durdı: 3 Gün Kar Beklenmiyor

Erzurum'da dün gece kısa süreli kar etkili oldu. Meteoroloji, 3 gün boyunca kar beklentisi olmadığını; yüksek kesimler için kar ve buzlanma uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:05
Erzurum'da Gece Yağan Kar Durdı: 3 Gün Kar Beklenmiyor

Erzurum'da Gece Yağan Kar Durdı: 3 Gün Kar Beklenmiyor

Erzurum'da dün gece etkili olan kar yağışı kısa sürede sona erdi. Kentte önümüzdeki 3 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor, ancak bölge için yerel etkiler devam ediyor.

Meteoroloji Uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirdi. Açıklamada, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi.

Sis, Pus ve Buzlanma Riski

Müdürlük ayrıca sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşumu ile birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini tahmin ediyor.

Yerel Etki ve Ulaşım

Dün geceki kısa süreli kar yağışı şehir merkezini hafifçe örttü; vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını temizledi. Bölgedeki yüksek kesimlerde zaman zaman trafikte ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor, ilgili ekipler trafiğin akışını sağlamak için kesintisiz çalışma yürütüyor.

Sıcaklık ve Rüzgar

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

ERZURUM’DA DÜN GECE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI KISA SÜRE SONRA DURDU. 3 GÜN BOYUNCA KAR...

ERZURUM’DA DÜN GECE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI KISA SÜRE SONRA DURDU. 3 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR.

ERZURUM’DA DÜN GECE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI KISA SÜRE SONRA DURDU. 3 GÜN BOYUNCA KAR...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?