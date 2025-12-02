Erzurum'da Gece Yağan Kar Durdı: 3 Gün Kar Beklenmiyor

Erzurum'da dün gece etkili olan kar yağışı kısa sürede sona erdi. Kentte önümüzdeki 3 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor, ancak bölge için yerel etkiler devam ediyor.

Meteoroloji Uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirdi. Açıklamada, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi.

Sis, Pus ve Buzlanma Riski

Müdürlük ayrıca sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşumu ile birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini tahmin ediyor.

Yerel Etki ve Ulaşım

Dün geceki kısa süreli kar yağışı şehir merkezini hafifçe örttü; vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını temizledi. Bölgedeki yüksek kesimlerde zaman zaman trafikte ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor, ilgili ekipler trafiğin akışını sağlamak için kesintisiz çalışma yürütüyor.

Sıcaklık ve Rüzgar

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

ERZURUM’DA DÜN GECE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI KISA SÜRE SONRA DURDU. 3 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR.