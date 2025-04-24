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Erzurum'da Hane İçi Dijital Eğitim Konferansı Düzenlendi

Erzurum'da düzenlenen konferans, dijital bağımlılığın aile üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve eğitim programları tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:17
Erzurum'da Hane İçi Dijital Eğitim Konferansı Düzenlendi

Erzurum'da Dijital Bağımlılıkla Mücadele Konferansı

Erzurum'da aile içi bağların zayıflamasını önlemek ve dijital bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla "Hane İçi Dijital Eğitim" konferansı gerçekleştirildi. Konferans, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Katılımcılar ve Eğitim Programları

Konferansa, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Hikmet Azer, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ve birçok öğretmen, aile ve muhtar katıldı. Etkinlikte, "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu, Aile Okulu 1 ve Aile Okulu 2" kurs programları tanıtıldı.

Dijital Güvenlik ve Eğitim Üzerine Vurgular

Hikmet Azer, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca, genel müdürlük olarak sundukları 3 bin 400 programla eğitimdeki rolüne vurgu yaptı. "2025 yılı 'Aile Yılı', aile eğitimi bizim için çok kıymetli ve önemli," diyen Azer, ailenin temel yapı taşı olduğunu vurguladı.

Azer, aile ile çocuk arasında bağ kurma hedeflerinin yanı sıra, kültürel değerler ve çevre bilinci üzerine etkinlikler düzenleyeceklerini de belirtti. Konferansta aile içi dijital eğitim konusunun ele alındığını ekledi.

Sosyal Medyanın Etkisi ve Bilinçli Kullanım

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile Türkiye'nin sosyal medya toplumuna dönüştüğüne dikkat çekti. "Günün 3 saatini sosyal medyada geçiriyoruz," diyen Eraslan, sosyal medyanın hayatımızdaki yerini vurguladı.

Erarslan'ın "Dijital Güvenlik ve Eğitim" konulu sunumunun yanı sıra; "Dijital Bağımlılık ve Çocuk Psikolojisi", "Aile İçi Dijital Sınırlar ve Bilinçli İnternet Kullanımı" başlıklı sunumlar da gerçekleştirildi. Bu sunumlar, ailelerin dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli bir yaklaşım sergilemesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Erzurum'da aile içi bağların zayıflamasına neden olan dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla...

Erzurum'da aile içi bağların zayıflamasına neden olan dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla "Hane İçi Dijital Eğitim" konferansı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Aile Yılı" kapsamında Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta sunum ve gösterimler yapıldı.

Erzurum'da aile içi bağların zayıflamasına neden olan dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla...

Erzurum'da aile içi bağların zayıflamasına neden olan dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla "Hane İçi Dijital Eğitim" konferansı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Aile Yılı" kapsamında Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta sunum ve gösterimler yapıldı.

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