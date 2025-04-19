Erzurum'da İşitme Kayıplarında Erken Tanı ve Çözümler Ele Alındı

Erzurum'da İşitme Kayıplarına Yönelik Etkinlik Düzenlendi

Erzurum'da, işitme kayıplarında erken tanı ve çözümler üzerine önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (OKSUD) tarafından düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve OKSUD Başkanı Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz katılım sağladı.

Önemli Konuşmalar ve Tarama Uygulamaları

Etkinlikte, katılımcılara işitme sağlığı ile ilgili uzman akademisyenler tarafından "İşitme Kayıplarında Tanı ve Tedavi", "Yenidoğan ve İşitme Taramaları", "İşitme Kayıplarına Müdahale ve KBB Hekimlerinin Rolü" gibi konular hakkında sunumlar yapıldı. Ayrıca, bir alışveriş merkezinde vatandaşlara yönelik işitme taramaları gerçekleştirildi.

İşitme Sağlığının Önemi Vurgulandı

Prof. Dr. Türkyılmaz, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, işitme sağlığının önemi üzerinde durarak, "İşitme engeli ve kaybının bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, işitme sağlığını toplumda yaymak ve kamu kurumları ile işbirliği içinde olmaktır" ifadelerine yer verdi.

Türkyılmaz, yeni doğan işitme taramalarının ülke genelinde sağlık politikaları içinde başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, okul taramalarında ise eksiklikler olduğunu ve bu konuda İl Milli Eğitim Müdürü ile işbirliği yaparak eylül ayında pilot uygulamalara başlayacaklarını açıkladı.

İşitme Kaybının Farkında Olmayanlar Fazla

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, işitme kaybı yaşayanların sayısının farkında olmayanlarla birlikte yüksek olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, işitme sağlığı için yılda en az iki kez KBB muayenesi önerdi. Doğu Anadolu'da farklı etkinliklerle hem meslektaşlarını hem de vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Erzurum'da, işitme kayıplarında erken tanı ve çözümlerine yönelik etkinlik düzenlendi, vatandaşlara tarama yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve OKSUD Başkanı Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulundu.