Erzurum'da Jandarmadan Kaçamadı: 2 Yıldır Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da JASAT ve Yakutiye İlçe Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla, hakkında 20 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:13
Erzurum'da Jandarmadan Kaçamadı: 2 Yıldır Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Jandarmadan Kaçamadı: 2 Yıldır Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, hakkında 20 yıl, 4 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı.

Operasyon ve Yakalama

Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Yakutiye ilçesinde şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şahıs hakkında Nitelikli Yağma, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından toplam 20 yıl, 4 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Adli Süreç

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi; tutuklanmasının ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarmadan Açıklama

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

ERZURUM’DA HAKKINDA 20 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYON İLE...

ERZURUM’DA HAKKINDA 20 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYON İLE YAKALANDI.

ERZURUM’DA HAKKINDA 20 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYON İLE...

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Kızıdan Çağrı
2
Dörtyol Keçeli'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
3
ETÜ Kampüsünde 3.000 Fidan Toprakla Buluştu
4
Kocaeli'de Market Tartışması Büyüdü: 'Şeker Dökme' Uyarısı Kasiyeri Darp Ettirdi
5
Atatürk Üniversitesi'nden 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne Destek — 'Yeşil Vatan Seferberliği'nde Kampüste Fidan Dikimi
6
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri SANKO Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti
7
Restoratif Diş Hekimliği Derneği 26. Uluslararası Kongresi Gaziantep’te

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi