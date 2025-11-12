Erzurum'da Jandarmadan Kaçamadı: 2 Yıldır Aranan Şahıs Yakalandı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, hakkında 20 yıl, 4 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı.
Operasyon ve Yakalama
Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Yakutiye ilçesinde şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şahıs hakkında Nitelikli Yağma, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından toplam 20 yıl, 4 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Adli Süreç
Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi; tutuklanmasının ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Jandarmadan Açıklama
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.
