Erzurum'da Kayıp Alzheimer Hastasının Cesedi Gölette Bulundu

Erzurum'da Kayıp Alzheimer Hastasından Kötü Haber

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 85 yaşındaki Lütfi Nalkıran'ın cesedi bir gölette bulundu. Nalkıran, ikindi namazını kılmak üzere evinden çıkan ancak bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastasıydı.

Göletteki Ceset İhbarı

Nalkıran için yakınlarının yaptığı kayıp ihbarı sonrası, Toparlak Mahallesi Develi Mezrası'ndaki gölette bir ceset olduğu bilgisi alındı. Bu ihbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Gölette yapılan incelemede, bulunan cesedin Lütfi Nalkıran'a ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Tanıklardan İfadeler

Bölgedeki çobanlardan Sinan Atmaca, olay anını anlatarak, "Sabah çobanlar hayvanları sularken cesedi bulmuş. İlk başta torba sanmış. Sonra durumu jandarmaya bildirmiş. Gelen ekipler durumu araştırdı. Zaten kendisi Alzheimer hastasıymış. Artık burayı kestirme yol olarak mı düşündü, bilemiyorum," dedi.

Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Lütfi Nalkıran'ın gölette cesedi bulundu.

Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Lütfi Nalkıran'ın gölette cesedi bulundu.