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Erzurum'da Kazada 4 Kişi Yaralandı

Oltu ilçesinde refüje çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:13
Erzurum'da Kazada 4 Kişi Yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Faruk B. yönetimindeki 25 FK 328 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki kavşakta ani bir şekilde refüje çıktı ve bir ağaca çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile araçta sıkışan 4 kişi kurtarılarak, ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'daki bir hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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