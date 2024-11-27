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Erzurum'da Mesire Alanlarında Alkol Tüketimine 2 Milyon Lira Ceza

Erzurum'da mesire alanlarında alkol tüketen 1076 kişiye toplamda 2 milyon 207 bin 952 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:34
Erzurum'da Mesire Alanlarında Alkol Tüketimine 2 Milyon Lira Ceza

Erzurum'da 1076 Kişiye Alkol Tüketiminden Ceza

Erzurum'da mesire alanlarında alkol tüketen 1076 kişiye toplamda 2 milyon 207 bin 952 lira ceza kesildi. Erzurum Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bu cezanın 2 Eylül 2024 tarihli genel emir doğrultusunda uygulandığını bildirdi.

Alkol Satışı Yapan İşletmelere de Ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yapılan denetimlerde saat 22.00 sonrası alkol satışı yapan 10 işletmeye ayrı ayrı 341 bin 223 lira ceza kesti. Ayrıca, 18 yaşından küçüklere alkol satışı yaptığı tespit edilen bir işletmeye 400 bin lira ceza uygulandı.

Bıçak Taşıyanlara İdari Ceza

Bunun yanı sıra, maksat dışı bıçak taşıyan 66 kişiye de 135 bin 432 lira idari ceza kesildi. Bu durum, Erzurum'da güvenliğin artırılması ve halkın koruması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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