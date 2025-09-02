DOLAR
Erzurum'da Sazlıkta Ceset: Kimliği Sabri Bilmez (90) Olarak Belirlendi

Erzurum'da D100 kenarı sazlıkta erkek cesedi bulundu. AFAD dalgıçları buldu; kimlik Sabri Bilmez (90). Ölüm şüpheli olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:40
Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu

Kimlik Sabri Bilmez (90) olarak tespit edildi

Erzurum'da, D100 kara yolu yakınlarındaki sazlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Olay, bölgede bulunan bir otomotiv servisinin sahibi tarafından, iş yeri yakınındaki sazlık alandan duyulan sesler üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle ortaya çıktı.

Bildirimin ardından bölgeye sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç timlerince yapılan aramada, sazlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Yapılan kontrollerde yaşamını yitiren kişinin Sabri Bilmez (90) olduğu tespit edildi. Cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadı; ölüm şüpheli olarak kayda geçirildi.

İş yerinde gece bekçiliği yapan Ahmet Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibinin bölgede duyduğu sesler üzerine durumu polise haber verdiklerini söyledi. Coşkun, "Işıklarla araştırma yaptık ama bir şey göremedik, polisler geldikten sonra gittik ağaçların dibine orada adamı fark ettik. Suyun üzerinde hareketsiz yatıyordu." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

