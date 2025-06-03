Erzurum'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum'da öğleden sonra aniden etkili olan şiddetli sağanak, kentte yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle, kent merkezindeki Fil Geçti ve Aziziye alt geçitleri suyla doldu.
Yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, trafikte aksamalar yaşandı. Alt geçitlerde biriken sular nedeniyle polis ekipleri, bu alanları ulaşıma kapattı.
Belediye ekipleri ise, su birikintilerinin temizlenmesi için çalışmalara başlarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zorlu anlar yaşadı. Kentteki su tahliye çalışmaları hız kazandı.
Erzurum'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafik aksadı.
Erzurum'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafik aksadı.