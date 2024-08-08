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Erzurum'da Silahlı Saldırı Sonrası Hasar Tespit Edildi

Erzurum'da bir otomobil yedek parça dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:18
Erzurum'da Silahlı Saldırı Sonrası Hasar Tespit Edildi

Olayın Ayrıntıları

Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesinde, Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'ta bulunan otomobil yedek parça satışı yapan bir iş yerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İhbar Üzerine Olay Yeri İncelemesi

H.G'ye ait iş yerinde meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşların teşhis ettiği silahlı saldırı, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından araştırılmaya alındı.

Saldırı Detayları

Yapılan ilk incelemelerde, iş yerinin camına 6 kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Olayın ardından kaçarak izini kaybettiren şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Saldırı anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntüler, şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

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