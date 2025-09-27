Erzurum'da Takla Atan Otomobil: 2 Kişi Ağır Yaralandı
Palandöken'de refüje çarpan araç takla attı
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 BPU 660 plakalı otomobil, Palandöken ilçesi Mevlana Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.