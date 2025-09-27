Erzurum'da Takla Atan Otomobil: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Erzurum Palandöken'de Mevlana Caddesi'nde refüje çarpan 06 BPU 660 plakalı otomobil takla attı; 2 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:40
Palandöken'de refüje çarpan araç takla attı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 BPU 660 plakalı otomobil, Palandöken ilçesi Mevlana Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

