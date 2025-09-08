Erzurum'da Taksi Şoförleri Arasında Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Palandöken'de alacak tartışması yakıt istasyonunda kavgaya dönüştü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, taksi şoförleri arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olay, Yakutiye ve Palandöken ilçelerindeki iki farklı taksi durağının şoförlerinin telefonla başlayan tartışmasının ardından meydana geldi. Taraflar, Kayakyolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda buluştu.

Çıkan kavgada, R.K. (63), A.K. (48), M.T.K. (27) ile diğer taraftan E.Ç. (22), M.Ç. (54) ve F.Ç. (50) yaralandı. Toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.