Erzurum'da Taksi Şoförleri Arasında Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Palandöken'de alacak meselesi yüzünden çıkan taksi şoförleri kavgasında 6 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:58
Erzurum'da Taksi Şoförleri Arasında Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Erzurum'da Taksi Şoförleri Arasında Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Palandöken'de alacak tartışması yakıt istasyonunda kavgaya dönüştü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, taksi şoförleri arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olay, Yakutiye ve Palandöken ilçelerindeki iki farklı taksi durağının şoförlerinin telefonla başlayan tartışmasının ardından meydana geldi. Taraflar, Kayakyolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda buluştu.

Çıkan kavgada, R.K. (63), A.K. (48), M.T.K. (27) ile diğer taraftan E.Ç. (22), M.Ç. (54) ve F.Ç. (50) yaralandı. Toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
2
Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 bin 235 lira Ceza
3
Tek Tıkla Alışveriş: Çevrim İçi E-Ticaret Tercih mi, Yönlendirme mi?
4
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı
5
Arturo Scotto, Küresel Sumud Filosu'na Katılıyor: Gazze İçin İtalya'dan Dayanışma
6
Trafikte Motosiklet Sayısı 7 Milyona Yaklaşıyor: İstanbul İlk Sırada
7
Ömer Çelik'ten İzmir'de Şehit Olan Polislere Taziye Mesajı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat