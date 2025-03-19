Erzurum'da Torpil Patlaması: 17 Yaşındaki Genç Kızın Tedavisi Devam Ediyor

Erzurum'da atılan torpil sonucunda gözünden yaralanan genç kızın tedavisi sürerken, baba Selim Küçük, torpil satanların cezalandırılmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:35
Erzurum'da Torpil Patlaması: 17 Yaşındaki Genç Kızın Tedavisi Devam Ediyor

Erzurum'da, 17 yaşındaki Z. Küçük, eğitim gördüğü kurs merkezinin önünde oturduğu sırada yanına atılan bir torpilin patlaması sonucu gözünden ağır yaralandı. Olay, 16 Mart tarihinde Saraybosna Caddesi'nde gerçekleşti. Genç kız, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde iki kez ameliyat edildi ve tedavi süreci devam ediyor.

Yaralanma anı, kurs merkezinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Baba Selim Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü başka bir kurs merkezinin öğrencisinin attığı torpilin patlaması sonucu kızında ciddi hasar oluştuğunu belirtti. Küçük, "Kızım ikinci ameliyatını oldu, gözünde ciddi hasar var." dedi.

Olayın mağduru olan kızının durumuna üzüntüyle değinen Selim Küçük, emniyet güçlerinden bu tür torpil atma olaylarına karşı sert önlemler almalarını talep etti. "Bizim canımız yandı, evladımızın organ kaybı ihtimali net olmasa da ciddi yaralanması söz konusu." diyen baba, yalnızca torpilleri atanların değil, satanların da ciddi şekilde cezalandırılmasını istedi.

Küçük: "3 kuruş için insanların canını yakmasınlar, bu vebaldir. Özellikle emniyetten bunun çözüme ulaştırılmasını, bunların toplatılmasını ve satıcılara ceza kesilmeli." diyerek sorunun ciddiyetine vurgu yaptı. Ayrıca, Erzurum'da torpil satışının yaygın olduğunu ve çocukların hayatlarını tehlikeye attığını belirtti.

Erzurum'da, kurs merkezinin önünde oturduğu sırada yanına atılan torpilin patlaması sonucu...

Erzurum'da, kurs merkezinin önünde oturduğu sırada yanına atılan torpilin patlaması sonucu gözünden yaralanan 17 yaşındaki kızın tedavisi sürüyor. Baba Selim Küçük, AA muhabirine, geçen pazar günü bir diğer kurs merkezinin öğrencisinin attığı torpilin patlaması sonucu kızının gözünde ciddi hasar oluştuğunu söyledi.

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