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Erzurum'da Yaralı Kara Akbaba Tedavi Altına Alındı

Yaralı kara akbaba Erzurum'da tedavi altına alındı. Doğa Koruma ekipleri tarafından kurtarılarak rehabilitasyon merkezine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:45
Erzurum'da Yaralı Kara Akbaba Tedavi Altına Alındı

Erzurum'un Çat ilçesinde yaralı halde bulunan kara akbaba, hızla tedavi altına alındı. İlçe kırsalında, yerde yaralı şekilde gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi vererek yardım talep etti.

Ekipler, hemen harekete geçerek yaralı akbabayı teslim aldı. DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından gerçekleştirilen muayenede, akbabanın ayak bileğinde şişlik ve kanatlarında yaraların olduğu tespit edildi.

Derhal tedavi sürecine başlamak üzere, yaralı kara akbaba Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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