Erzurum İl Müftülüğü'nden Atatürk Üniversitesi'nde Gençlere Rehberlik

Erzurum İl Müftülüğü, Atatürk Üniversitesi kampüsünde açtığı bilgilendirme stantlarıyla öğrencilere manevi rehberlik ve gençlik hizmetlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:18
Kampüste bilgilendirme stantlarıyla gençlere rehberlik

Erzurum İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Atatürk Üniversitesi öğrencilerine yönelik yürüttüğü faaliyetleri tanıtmak amacıyla kampüs alanında bilgilendirme standı açtı.

Standın amacı, gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak ve İl Müftülüğü bünyesinde yürütülen gençlik hizmetleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek olarak açıklandı. Stantta çeşitli broşürler dağıtıldı ve planlanan etkinliklere dair detaylı bilgiler verildi.

Standı ziyaret eden İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, çalışmaları yerinde inceleyerek üniversiteli gençlerle sohbet etti ve yürütülen faaliyetlere destek verdi.

Her fakülte önünde kurulan bilgilendirme standları, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü ve kampüs içinde dikkat çekti.

