DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,12 0,03%
ALTIN
5.963,33 -1,11%
BITCOIN
3.824.571,11 -1,04%

Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürüler Merkez Mahallelere İndi

Erzurum Karayazı'da kış koşulları nedeniyle yiyecek arayan kurt sürüleri akşam saatlerinde merkez sokaklara indi; vatandaşlar yetkililerden önlem bekliyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:13
Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürüler Merkez Mahallelere İndi

Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürüler Merkez Mahallelere İndi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde akşam saatlerinde, kurt sürülerinin merkez mahallelere kadar indiği görüldü. Kış mevsiminin sert geçmesi ve yiyecek bulmakta zorlanmaları, hayvanların yerleşim alanlarına yaklaşmasına neden oldu.

Vatandaşlar Korku İçinde

İlçe sokaklarında dolaşan kurtlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görgü tanıkları, özellikle akşam ve gece saatlerinde kurtların tek tek sokakları gezdiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Vatandaşlar, çocuklar ve yaşlılar açısından durumun risk oluşturduğunu ifade etti.

Yetkililerin Uyarıları Bekleniyor

Yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunması bekleniyor.

Karayazı’da akşam saatlerinde kurt alarmı

Karayazı’da akşam saatlerinde kurt alarmı

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı
2
Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürüler Merkez Mahallelere İndi
3
Sarıkamış'ta Kayak Sezonu 17 Aralık 2025'te Açılıyor
4
Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
5
Çanakkaleli Balıkçılar Sezondan Memnun: İstavrit Akını Ocak Ortası Bekleniyor
6
Esenyurt'ta 21 Yaşındaki Muhammed Yıldız Öldü: Aile 'Sahte Alkol' İddiası

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor