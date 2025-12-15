Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürüler Merkez Mahallelere İndi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde akşam saatlerinde, kurt sürülerinin merkez mahallelere kadar indiği görüldü. Kış mevsiminin sert geçmesi ve yiyecek bulmakta zorlanmaları, hayvanların yerleşim alanlarına yaklaşmasına neden oldu.

Vatandaşlar Korku İçinde

İlçe sokaklarında dolaşan kurtlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görgü tanıkları, özellikle akşam ve gece saatlerinde kurtların tek tek sokakları gezdiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Vatandaşlar, çocuklar ve yaşlılar açısından durumun risk oluşturduğunu ifade etti.

Yetkililerin Uyarıları Bekleniyor

Yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunması bekleniyor.

Karayazı’da akşam saatlerinde kurt alarmı