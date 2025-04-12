Erzurum, Kars ve Erzincan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars ve Erzincan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Erzurum, Kars ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kapladı.

Kentteki kar nedeniyle sürücüler, kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Çocuk parkları, bahçeler ve park halindeki araçlar, karla kaplanmış durumda.

Kars’ta Beyaz Manzara

Kars'ta da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etrafı beyaz bir örtüyle kapladı. Zaman zaman tipi şeklinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşatırken, güvenliği tehlikeye atan koşullara yol açtı.

Erzincan’da Zorlu Koşullar

Erzincan'da da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini artırarak devam etti. Karla birlikte meydana gelen tipi ve fırtına, sürücüler için ciddi zorluklar oluşturdu. Belediye ve karayolları ekipleri, tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi.

Kar yağışı sonucunda şehirdeki parklar ve araçların üzeri beyaz bir örtüyle kaplandı. Yaşanan bu olumsuz hava koşulları, vatandaşları ve ekiplerin çalışmalarını da etkiliyor.

Erzincan'da gece başlayan kar, aralıklarla sabaha kadar etkisini artırarak devam etti.

Erzincan'da gece başlayan kar, aralıklarla sabaha kadar etkisini artırarak devam etti.