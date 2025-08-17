Erzurum Oltu'da Başaklı Mahallesi'nde Örtü Yangını Söndürüldü
Olayın Detayları
Erzurum'un Oltu ilçesi Başaklı Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Müdahale ve Sağlık Durumu
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenerek Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
