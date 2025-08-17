DOLAR
40,87 0,08%
EURO
47,82 -0,09%
ALTIN
4.386,56 -0,08%
BITCOIN
4.815.433,25 -0,11%

Erzurum Oltu'da Başaklı Mahallesi'nde Örtü Yangını Söndürüldü

Erzurum'un Oltu ilçesi Başaklı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, ekip ve vatandaş müdahalesiyle söndürüldü; dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 20:46
Erzurum Oltu'da Başaklı Mahallesi'nde Örtü Yangını Söndürüldü

Erzurum Oltu'da Başaklı Mahallesi'nde Örtü Yangını Söndürüldü

Olayın Detayları

Erzurum'un Oltu ilçesi Başaklı Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenerek Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır
2
Germencik’te Jandarma'dan İncir ve Zeytin Bahçelerine Hırsızlık Uygulaması
3
Avn: İran'ın veya Başka Bir Ülkenin Lübnan İçişlerine Müdahale Hakkı Yok
4
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İzmir Ödemiş'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7
Mardin Ömerli'de Kaza: Yan Yola Düşen Otomobilde 1 Kişi Öldü, 5 Yaralı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar