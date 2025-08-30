Erzurum Pasinler'de Örtü Yangını: Dumandan Etkilenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı
Bulkasım Mahallesi yakınlarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde, ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Bulkasım Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale edildi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, traktörlerine bağladıkları tankerlerle müdahale ekiplerine destek verdi.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.