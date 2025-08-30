DOLAR
Erzurum Pasinler'de Örtü Yangını: Dumandan Etkilenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı

Erzurum Pasinler'de Bulkasım Mahallesi yakınlarında çıkan örtü yangını rüzgarla büyüdü; dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:51
Bulkasım Mahallesi yakınlarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Bulkasım Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale edildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, traktörlerine bağladıkları tankerlerle müdahale ekiplerine destek verdi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

