ES-UDER, Eskişehir’deki 14 Bin Uluslararası Öğrenciye Destek Eli Uzatıyor

Eskişehir’de eğitim gören misafir öğrencilerin akademik ve sosyal hayata uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulan Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER), bürokrasiden barınmaya kadar geniş bir alanda gönüllü rehberlik sunuyor.

Üç farklı üniversitesiyle Türkiye’nin önemli eğitim merkezlerinden biri olan Eskişehir, her yıl binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Kentte yaşayan yaklaşık 14 bin misafir öğrencinin yaşadığı problemlere çözüm üretmek, kültürel kaynaşmayı sağlamak ve eğitim dönemlerine destek olmak amacıyla kurulan dernek, gönüllülük esasıyla faaliyet gösteriyor.

Dernek; burs, barınma, resmi işlemler ve psikolojik destek gibi konularda öğrencilere yardımcı olurken, düzenlediği etkinliklerle de farklı kültürleri bir araya getiriyor.

Kurucudan açıklama

Uluslararası öğrencilere yönelik yardımları yaklaşık 15 yıldır bireysel olarak sürdürdüklerini ve bu tecrübeyi kurumsal bir yapıya taşıdıklarını belirten ES-UDER Kurucusu Şükrü Özer, derneğin amaçlarını ve faaliyetlerini şöyle anlattı:

"Yaklaşık 15 yıldır uluslararası öğrencilere gönüllü olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin bize duyduğu güven ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda bu işi resmiyete dökerek derneğimizi kurduk. Eskişehir’de şu an 13-14 bin civarında misafir öğrencimiz var. Dil, din ve ırk gözetmeksizin hepsine kapımız açık. Öğrencilerimizin burs ihtiyaçlarından bürokratik engellere, psikolojik destekten tez yazım süreçlerindeki akademik yardıma kadar her alanda yanlarında oluyoruz. Halkımızın da desteğiyle maddi manevi köprü olmaya çalışıyoruz. Amacımız hem ülkemize hem de kendi ülkelerine hayırlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak."

Sosyal kaynaşma ve etkinlikler

Özer, öğrencilerin kaynaşması için sosyal etkinliklere önem verdiklerini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl 55 ülkeden 350 öğrenciyle bir araya gelmiştik. Önümüzdeki günlerde yine 55 ülkeden yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla; şiir, müzik ve konuşmalarında yer alacağı geniş kapsamlı bir tanışma kahvaltısı düzenleyeceğiz" dedi.

Öğrencilerden görüşler

Kazakistan’dan gelen Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Yesbol Abilkaiyr, dernek ve öğrenci dayanışmasını şu sözlerle anlattı:

"Eğitim için 2022 senesinde Türkiye Bursları programıyla Türkçe hazırlık okumaya geldim. İlk sene geldiğimde uluslararası öğrenciler olarak biraz yardıma ihtiyacımız vardı, Türkçem sıfırdı. Sonra yavaş yavaş dernekler vasıtasıyla Şükrü abiyi tanımaya başladık. Buradaki babamız gibi oldu. Eskişehir’de 3 üniversite olduğu için her sene yeni uluslararası öğrenciler geliyor. Öğrenciler geldiği zaman onları bir araya toplamak için her sene Kasım-Aralık gibi kahvaltılar yapılıyor. Bu kahvaltılarda birbirimizi tanıyoruz, şu an 55 ülkeden öğrenci var. Biz 4 senedir burada olduğumuz için biraz tecrübemiz var, yeni gelen öğrenciler için biz de yardım etmeye çalışıyoruz."

Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü hazırlık öğrencisi Esma Shaykhieva ise dernekle sosyal medya aracılığıyla tanıştığını ve deneyimini şöyle paylaştı:

"Uzun süredir Türkiye’de yaşıyorum, ailem farklı bir şehirde. Uzun süredir Türkiye’de yaşadığım için uluslararası öğrencileri tanımıyordum. Nereli olduğumu sorduklarında 'Tatarım' diyordum ama Tataristan’ın neresi olduğunu bilmiyorlardı. Ben de Türkiye’ye, Eskişehir’e bunu tanıtmam lazım dedim. Bu dernekle yeni tanıştım, sosyal medyada afişi görüp mesaj attım. Hem uluslararası etkinliklere katılıp hem ülkemi tanıtmak istiyorum. Bunun Türkiye’deki öğrencilere de katkısı olacağını düşünüyorum. Dernek uluslararası öğrencileri topluyor. Ben kendi ülkemden öğrencileri tanımıyordum, bu dernek sayesinde bir araya geldik. Başka bir ülkede bir araya gelmek güzel bir şey."

ES-UDER, gönüllü destek ağı ve düzenlediği etkinliklerle Eskişehir’deki uluslararası öğrencilerin hem akademik hem de sosyal uyum süreçlerinde aktif rol almaya devam ediyor.

SOLDAN SAĞA SIRASIYLA YESBOL ABİLKAİYR, ESMA SHAYKHİEVA,ŞÜKRÜ ÖZER, ROZA BALACAYEVA, ENES TERZİ HÜSEYİN