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Esed Rejimi İdlib'e Saldırdı: 4'ü Çocuk 5 Sivil Yaralandı

İdlib'deki saldırıda 4 çocuk da dahil olmak üzere 5 sivil yaralandı. Gelişmeler kuşatılmış bölgede devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 01:09
Esed Rejimi İdlib'e Saldırdı: 4'ü Çocuk 5 Sivil Yaralandı

İdlib'de Sivil Hayat Tehdit Altında

Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar tarafından düzenlenen İdlib saldırısında, 4'ü çocuk olmak üzere 5 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı Detayları

Olay, İdlib'in güneybatısındaki Maarratünnuman ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Rejim güçleri, Eriha ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla bir saldırı düzenledi. Bu gelişme, Suriye'deki güvenlik durumunun ne denli hassas olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İdlib'eki Durum ve Geçmiş

Türkiye, Rusya ve İran, 2017 yılında yapılan Astana toplantısı'nda Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan bölgelerde 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma yönünde karar almıştı. Ancak, Şam yönetimi ve müttefikleri saldırılarına devam ederek, bu bölgelerden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile yapılan yeni mutabakat sonrasında ateşkesin sağlanması için çaba sarf etse de, saldırılar Mayıs 2019 itibarıyla şiddetlenmeye başlamıştır. 5 Mart 2020'de Türkiye ile Rusya'nın sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes, büyük ölçüde korunuyor. Ancak, 2017-2020 yılları arasında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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