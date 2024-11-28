Esenboğa Havalimanı'nda Uçak Yangını Tatbikatı Gerçekleştirildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uçak yangını tatbikatında, senaryo gereği iniş sırasında yangın çıkan bir uçağa ARFF (Uçak Yangın Müdahale) ekipleri 3 dakika içerisinde müdahale etti.

Tatbikatta, 160 yolcu ve 7 mürettebatın yer aldığı uçağın durumuna yardım ulaştırılmasının önemi vurgulandı. Ekiplerin senaryoya uygun bir şekilde hızlı ve etkili müdahale gerçekleştirmesi, olası bir acil durumda savunma mekanizmalarının ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.

Bu tatbikat, hem kamu güvenliğinin sağlanması hem de havalimanı personelinin acil durumlara karşı hazırlığını artırmak amacıyla düzenlendi. Tatbikata katılan ekipler, uygulama boyunca profesyonel davranış ve koordinasyon sergiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce uçak yangını tatbikatı yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce uçak yangını tatbikatı yapıldı.