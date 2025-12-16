DOLAR
Esenyurt'ta Dron Destekli Operasyonda Uyuşturucu Satıcıları Suçüstü Yakalandı

Esenyurt'ta 10 Aralık 2025'teki dron destekli denetimde 63.65 gram narkotik ele geçirildi; H.Ö. ve E.B. tutuklandı, K.O. serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:57
Operasyon, ele geçirilenler ve adli süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik denetim, 10 Aralık 2025 tarihinde dron destekli olarak havadan ve karadan gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında şüpheli şahıslarca satış yapıldığı belirlendi ve polis ekipleri, H.Ö., E.B. ve K.O. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

Aramalarda, 7 parça halinde toplam ağırlığı 63.65 gram gelen narkotik madde ele geçirildi.

İşlemler sonrası K.O. serbest bırakılırken, H.Ö. ve E.B. ise 11.Aralık 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

