Esenyurt'ta Hafif Ticari Araç Yol Kenarındaki Adama Çarptı — O Anlar Kamerada

Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı adam yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasında

İstanbul Esenyurt’ta, seyir halindeki bir hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen bir adama çarpması kameraya yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü sokağa girmek için manevra yaptı. O sırada karşı istikametten gelen başka bir hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran adama ve park halindeki araca çarptı.

İki aracın arasında kalan adam yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri yara almazken, yol kenarındaki yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi ve kazaya karışan hafif ticari araç olay yerinden kaldırıldı.

