Esenyurt'ta Kamyonetten Düşen Kasalar Trafiği Tehdit Etti

Esenyurt'ta Kamyonetten Düşen Kasalar Kazaya Sebep Olabilirdi

Esenyurt'ta yaşanan ilginç bir olay, dün gece D-100 kara yolu üzerinde kaydedildi. Hareket halindeki bir kamyonetten henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kasaların yola düşmesi, arkasından gelen bir otomobilin araç içi kamerasınca görüntülendi.

Yola düşen kasalardan bazıları, kamyonetin arkasında ilerleyen otomobilin altında kalırken, bu durum trafik akışını ciddi şekilde tehlikeye soktu. Kuvvetle muhtemel kazanın önüne geçmek için, otomobil sürücüsü son anda aracını emniyet şeridine çekerek tedbir aldı.

Kamyonet sürücüsü ise aracının kasalarını kaybettiğini fark ettikten sonra hemen aracından inerek yola düşen kasaları toplamak için harekete geçti. Olay sırasında yaşananlar, otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi ve anbean görüntülendi.

Bu olay, araç güvenliğinin ve dikkatli sürüşün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.