Eski bakan ve eski Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü olarak bulundu

Trabzonspor eski başkanı olarak görev yapan ve eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan evinde, kızı tarafından ölü şekilde bulundu.
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