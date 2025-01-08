Eski Başkan Jimmy Carter'ın Naaşı, Resmi Cenaze Töreni İçin Washington'a Getirildi

ABD’nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 29 Aralık’ta yaşama veda ettikten sonra naaşı, yaşadığı yer olan Atlanta’dan resmi tören için başkent Washington'a getirildi. Carter’ın naaşı, tutulduğu Carter Başkanlık Merkezi’nden uçakla Maryland’deki Joint Base Andrews askeri üssüne taşındı.

Uçaktan indirilirken Carter’ın naaşını taşıyan tabut, çocukları ve ailesinin de katılımıyla birlikte törenle karşılandı. Tören, top atışı ve askeri bando eşliğinde gerçekleştirildi. Tabut, başkanlık mührüyle süslenmiş cenaze arabasına yerleştirilerek, ABD Kongresi'ne doğru bir konvoy ile yola çıktı.

Carter’ın naaşı, Kongre binasındaki Rotunda alanında iki gün kalacak ve halkın ziyaretine açık olacak. Bunun yanı sıra, 9 Ocak Perşembe günü Washington Ulusal Katedrali'nde resmi bir tören düzenlenecek. Bu törene, ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş başkan Donald Trump da katılacak.

Başkentteki resmi törenlerin tamamlanmasının ardından Carter’ın naaşı ve ailesi, tekrar Joint Base Andrews üssünden Georgia'ya dönecek. Burada, Carter’ın yaşadığı şehir olan Plains’deki Maranatha Baptist Kilisesi'nde sadece ailesi ve yakınlarının katılacağı özel cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Uzun yıllar yaşamını sürdürdüğü Georgia’da, 100 yaşında hayata veda eden Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına başkanlık yarışını kazanmış ve 80'li yaşlarına kadar birçok diplomatik misyon üstlenmiştir. 1977-1981 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Carter, Orta Doğu sorunları gibi önemli dış politika konularında etkili yönlendirmelerde bulunmuştur.

Ayrıca, yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü sahibi olan Jimmy Carter, özellikle Filistin'de iki devletli çözüm için gösterdiği çabalarla tanınmaktadır.