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Eski Brandalar Okul Çantalarına Dönüşüyor

UND Kadın Çalışma Grubu, kullanılmayan brandaları okul çantalarına dönüştürüyor, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:12
Eski Brandalar Okul Çantalarına Dönüşüyor

Eski Brandaların Yeniden Kullanımı

UND Kadın Çalışma Grubu ve Türkiye Nakliyeciler Derneği iş birliğiyle "Eski Brandalar Okul Çantasına Dönüşüyor" adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Bu projeyle birlikte, kullanılmayan brandaların okul çantalarına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Proje Kapsamında Neler Yapılacak?

İstanbul ve Anadolu'daki çeşitli adreslerden toplanacak eski kamyon ve tır brandaları, Mersin'de yer alan çanta üretim fabrikasına gönderilecek. Burada, geri dönüşüm süreciyle birlikte bu brandalar, ihtiyaç sahibi çocuklar için okula uygun çantalara dönüştürülecek. Eğitim ve Çevreye Duyarlılık

Bu proje, sadece eğitim alanında değil, aynı zamanda çevre duyarlılığı açısından da önemli bir adım. Atıl durumda olan brandaların geri dönüşümü sayesinde, çevre kirliliği azaltılacak ve doğal kaynaklar korunmuş olacak. Projenin hedefi, Anadolu'daki köy okullarında eğitim gören çocuklara ulaşmak ve onların eğitimine katkı sağlamak.

Brandaların Teslim Noktaları

Geri dönüşüme katkı sağlamak isteyenler, eski brandalarını İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Mardin ve Mersin'de belirlenen noktalara teslim edebilirler.

Bu önemli projeye destek vererek, hem çevreye hem de eğitime katkıda bulunabilirsiniz!

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