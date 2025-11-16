Eski CHP Serik İlçe Başkanı ve DSİ Müdür Yardımcısı 'Rüşvet' Soruşturmasında Tutuklandı

Eski CHP Serik İlçe Başkanı ve DSİ 13. Bölge Müdür Yardımcısı Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında, eski CHP Serik İlçe Başkanı ile DSİ görevlileri hakkında adli işlem başlatıldı. Olay, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla ortaya çıktı.

Soruşturmanın Detayları

İş adamı Ü.Ş tarafından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayette, eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E.'nin bir kurum işi karşılığında kendisinden 400 bin lira peşin, toplam 1 milyon lira talep ettiği ileri sürüldü. Başsavcılığın talimatıyla başlatılan soruşturmada, seri numaraları belirlenen banknotları alan Y.E., jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltılar ve Adli Süreç

Operasyon kapsamında, eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E. ile birlikte DSİ Antalya 13. Bölge Müdür Yardımcısı T.A. ve Serik DSİ işletme ve bakım mühendisi A.A.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 2018-2020 yılları arasında görev yapan Y.E. ve T.A. tutuklanırken; A.A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

