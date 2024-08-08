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Eski HDP İzmir Yöneticilerine PKK Üyeliğinden Dava Açıldı

Eski HDP yöneticileri, terör örgütü PKK'ya üye oldukları gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:49
Eski HDP İzmir Yöneticilerine PKK Üyeliğinden Dava Açıldı

Eski HDP İzmir Yöneticilerine Davanın Gerekçeleri

İzmir'de HDP'nin eski yöneticileri, PKK'nın hiyerarşik yapısına dahil oldukları ve örgütün faaliyetlerine aktif katılım gösterdikleri iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianame Detayları

İddianamede, eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve il yöneticisi Berna Çelik hakkında ciddi suçlamalar yer almakta. Altan'ın, partiye gelen gençleri terör örgütüyle ilişkilendirme noktasında yönlendirdiği, çeşitli etkinliklerde maskeli katıldığı ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek sağlamak amacıyla düzenlenen toplantılara katıldığı belirtiliyor.

Berna Çelik'in Rolü

Berna Çelik'in de örgütün kadın yapılanmasıyla ilişkili eylemlere katıldığı ve KCK'nın Ege bölge sorumlusuyla irtibatlı olduğuna dair tanık ifadeleri mevcut. İddianamede, Çelik'in HDP içinde gençleri terör örgütüne kazandırma çabaları da dikkat çekiyor.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Kanıtlar

6 Ekim'de düzenlenen "Kahramanlar Operasyonu" neticesinde, Altan, Çelik ve Buca İlçe Başkanı Nihat Türk, etkinliklere katıldıkları ve örgütle bağlantılı dokümanlar bulundurmaları sebebiyle gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, Abdullah Öcalan'a ait posterler ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Altan ve Çelik hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, Altan'a yönelik "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle de ceza isteniyor.

Mahkeme Süreci

Nihat Türk, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlamış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Diğer şüphelilerin yargılama süreci devam ediyor.

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