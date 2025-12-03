Eskişehir'de Asayiş Azaldı: Vali Hüseyin Aksoy'un Açıklamaları

Eskişehir'de asayişte düşüş ve güvenlik değerlendirmesi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, her ay rutin olarak düzenlenen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısında, il genelinde asayiş olayları ve suç oranlarında azalma görüldüğünü bildirdi.

Vali Aksoy'un ayrıntılı açıklamaları

"Terör olaylarıyla ilgili kasım ayında ilimizde gerçekleştirilen 5 operasyonda 37 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 22’si tutuklanmış ve 12’si de adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Asayiş olaylarına baktığımızda; kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıllarla bu yılı karşılaştırdığımız 11 aylık dönemde, yüzde 7,2’lik bir azalış olduğunu görebiliriz. Yine mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta da bir önceki yıla göre yüzde 25,2’lik bir azalış olduğunu görebiliyoruz. Topluma karşı işlenen suçlarda bu yıl 263, bir önceki yıl 305 olmak üzere hemen hemen bir önceki yılla birlikte ortak noktada diyebileceğimiz boyutta. Devlete ve millete karşı işlenen suçlara baktığımızda 2024’te 27 olay meydana gelmişken, 2025’te 31 olay meydana gelmiştir"

Öne çıkan veriler: Kasım operasyonları: 5 operasyon, 37 gözaltı, 22 tutuklama, 12 adli kontrol. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta %7,2 azalış; mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta %25,2 azalış.

Kış lastikleri ve trafik güvenliği

"Yaralanmalı kaza sayımız 214’ten 219’a, maddi hasarlı kaza sayımız 261’den 275’e yükselmiştir. Temennimiz, hiç kazanın olmaması ve bunların olacaksa da en alt seviyeye indirilmesidir. Kış mevsimine girdik. Özellikle kış mevsiminde trafik kurallarına daha titiz uyulması önem arz etmektedir. Zorunlu olan araçlarda kış lastikleri uygulamasında bütün araç sahiplerinin dikkate alması ve kış lastiklerini takması büyük önem taşımaktadır. Güvenlik anlamında koruyucu olduğu için zorunlu olmayanlara da kış lastiği konusunda tavsiyede bulunduğumuzu ifade etmek isterim."

Vali Aksoy, trafik güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak kış lastiklerinin kullanımına dikkat çekti ve sürücülere tedbir çağrısında bulundu.

