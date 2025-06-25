Eskişehir'de Dolandırıcılık İddiası: 4 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde dolandırıcılık olayında önemli bir gelişme yaşandı. Bir kişiyi telefonla arayarak 114 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, mağdurun telefonla kendisini banka temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcı tarafından kandırıldığını belirtmesi üzerine ortaya çıktı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağdurun şikayeti üzerine kapsamlı bir araştırma başlattı.

Ekipler, 114 bin lira tutarındaki dolandırıcılıkla ilgili 5 şüpheliyi İstanbul’da etkili bir operasyon ile yakaladı. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, dolandırıcılığın yaygınlaştığı günümüzde, vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, bir kişiyi telefonla arayarak 114 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.