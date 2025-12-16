Eskişehir’de Gençlerin 'Başarısız' Kedi Kurtarma Operasyonu Kamerada

Hoşnudiye Mahallesi, dün akşam saatleri

Eskişehir'de Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Eskişehir Tren İstasyonu çatısında bağıran bir kedi, çevredeki vatandaşların ve gençlerin dikkatini çekti. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Bir grup genç, kediyi bulunduğu yerden almak için seferber oldu. Gençler birbirlerinin omuzlarına çıkarak hayvanın yanına ulaşmaya çalıştı; aşağıya çantalarını açarak kedinin düşmesi ihtimaline karşı önlem aldı. Kedi ise bir ileri bir geri hareket ederek gençlerle adeta oyun oynadı.

Tüm çabalara rağmen operasyon 'başarısız' sonuçlandı. İlginç kedi kurtarma girişimi, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

