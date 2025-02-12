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Eskişehir'de Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor

Eskişehir'de 'Kamp Karavan ve Tiny House Doğa Sporları Fuarı' açıldı. 92 firma, kamp tutkunlarını bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:19
Eskişehir'de Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor

Eskişehir'de Doğa Severler İçin Büyük Fuar

Eskişehir, doğa tutkunlarını buluşturmak amacıyla düzenlenen 'Kamp Karavan ve Tiny House Doğa Sporları Fuarı' ile kamp ve karavan meraklılarını ağırlıyor. Anadolu Expo, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve Caravan Life kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen fuar, Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

92 Firma Ürünlerini Sergiliyor

Kamp ve karavan tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği fuarda toplamda 92 firma ürünlerini tanıtmakta. Fuarın açılışında konuşan Anadolu Expo yöneticisi Tamer Karaoğlu, bu organizasyonun Türkiye'nin en büyük kamp karavan fuarı olduğunu vurguladı. Karaoğlu, Türkiye genelinde ziyaretçi rekoru kırmak hedefinde olduklarının altını çizdi.

Eskişehir'in Turizm Potansiyeli

ETO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alp, fuarın Eskişehir’in artan turizm potansiyeli için önemli bir katkı sunacağına inandığını belirtti. Alp, 'Bu fuar, şehir ekonomisini geliştirecek ve etik, ahlaklı ticaret anlayışına öncülük edecek'

Fuar Süresi ve Açık Kalma Tarihleri

Fuar, 16 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Açılışta ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ünal ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da birer konuşma gerçekleştirip kurdele kesimi ile fuarın resmi açılışını yaptılar.

Doğa sporlarına ilgi duyan herkesin ilgiyle takip edeceği etkinlik, kamp kültürünü yaymayı amaçlıyor.

Eskişehir'de Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Kamp Karavan ve Tiny House Doğa Sporları Fuarı"...

Eskişehir'de Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Kamp Karavan ve Tiny House Doğa Sporları Fuarı" açıldı.

Eskişehir'de Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Kamp Karavan ve Tiny House Doğa Sporları Fuarı"...

Eskişehir'de Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Kamp Karavan ve Tiny House Doğa Sporları Fuarı" açıldı.

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