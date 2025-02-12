Eskişehir'de Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor

Eskişehir'de Doğa Severler İçin Büyük Fuar

Eskişehir, doğa tutkunlarını buluşturmak amacıyla düzenlenen 'Kamp Karavan ve Tiny House Doğa Sporları Fuarı' ile kamp ve karavan meraklılarını ağırlıyor. Anadolu Expo, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve Caravan Life kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen fuar, Vehbi Koç Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

92 Firma Ürünlerini Sergiliyor

Kamp ve karavan tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği fuarda toplamda 92 firma ürünlerini tanıtmakta. Fuarın açılışında konuşan Anadolu Expo yöneticisi Tamer Karaoğlu, bu organizasyonun Türkiye'nin en büyük kamp karavan fuarı olduğunu vurguladı. Karaoğlu, Türkiye genelinde ziyaretçi rekoru kırmak hedefinde olduklarının altını çizdi.

Eskişehir'in Turizm Potansiyeli