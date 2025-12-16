Eskişehir'de Tarlada 5 bin 488 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Jandarma operasyonunda gizlenen haplar bulundu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu Tepebaşı ilçesinde bir tarlada inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptığı aramada, tarlada bulunan çardağın içine gizlenmiş vaziyette çok sayıda hap olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı aramada, 400 tablet içerisinde toplam 5 bin 488 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, şahıs tutuklandı. Soruşturma işlemleri devam ediyor.

JANDARMA TARAFINDAN ELE GEÇİRİLEN SENTETİK ECZA HAPLARI