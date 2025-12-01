Eskişehir'de Tohumluk Üretimi: 2026 Özel Üretim Alanları ve Münavebe Kuralları

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 13 tohumluk üretici firma temsilcisine 2026 üretim yılı özel üretim alanları ve münavebe kurallarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:32
Eskişehir'de Tohumluk Üretimi: 2026 Özel Üretim Alanları ve Münavebe Kuralları

Eskişehir'de tohumluk üreticilerine 2026 planlaması bilgilendirmesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, tohumluk üretimi yapan 13 firma temsilcisine 2026 üretim yılı özel üretim alanları ve bitkisel üretim planlaması hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Toplantı ve ele alınan konular

Toplantı, Sazova Kampüsünde gerçekleştirildi. Katılımcılara, bitkisel üretim planlaması kapsamındaki ürünler, Eskişehir havzalarında ekimine müsaade edilenler ve su kısıtı olan havzalarda uygulanan münavebe kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tohumluk üretim alanlarının belirlenmesi sürecinde özel üretim alanlarıyla ilgili karşılıklı fikir alışverişi sağlandı ve üretici firmalara tohumluk planlama ile münavebe kurallarına hassasiyetle uyulması istendi.

Katılımcılar

Programa; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Eskişehir'de tohumluk üretimi yapan 13 firmanın temsilcileri ve konu uzmanı teknik personel katıldı.

ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NCE TOHUMLUK ÜRETİMİ YAPAN 13 FİRMA TEMSİLCİSİNİN...

ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NCE TOHUMLUK ÜRETİMİ YAPAN 13 FİRMA TEMSİLCİSİNİN KATILIMIYLA, ÖZEL ÜRETİM ALANLARI VE BİTKİSEL ÜRETİM PLANLAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

ESKİŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NCE TOHUMLUK ÜRETİMİ YAPAN 13 FİRMA TEMSİLCİSİNİN...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm 8 Bölgeyle Yeni Yüzüne Kavuşuyor
2
Konya'da Adliye-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Bağlantısında Son Aşama
3
DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi
4
Almanya'da Uyarı Grevleri Uçuşları Etkiliyor: 3400'den Fazla İptal
5
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama İncelemeleri Devam Ediyor
6
DEM Parti Milletvekili Şenyaşar'dan Okul Kayıt Ücreti Açıklaması
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Gözaltında

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL