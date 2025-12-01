Eskişehir'de Tohumluk Üretimi: 2026 Özel Üretim Alanları ve Münavebe Kuralları

Eskişehir'de tohumluk üreticilerine 2026 planlaması bilgilendirmesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, tohumluk üretimi yapan 13 firma temsilcisine 2026 üretim yılı özel üretim alanları ve bitkisel üretim planlaması hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Toplantı ve ele alınan konular

Toplantı, Sazova Kampüsünde gerçekleştirildi. Katılımcılara, bitkisel üretim planlaması kapsamındaki ürünler, Eskişehir havzalarında ekimine müsaade edilenler ve su kısıtı olan havzalarda uygulanan münavebe kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tohumluk üretim alanlarının belirlenmesi sürecinde özel üretim alanlarıyla ilgili karşılıklı fikir alışverişi sağlandı ve üretici firmalara tohumluk planlama ile münavebe kurallarına hassasiyetle uyulması istendi.

Katılımcılar

Programa; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Eskişehir'de tohumluk üretimi yapan 13 firmanın temsilcileri ve konu uzmanı teknik personel katıldı.

