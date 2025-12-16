Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 42 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar kaynaklı sevkiyat Seyitgazi'de durduruldu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarı çalışmalar sonucu, Afyonkarahisar’dan temin edilen uyuşturucunun Eskişehir’e sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Seyitgazi ilçesinde tespit edilen bir araçta ve araç içindeki üç şahsın üzerinde yapılan aramada, 42 adet sentetik ecza hap, 2 gram skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet çakmak ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA ESKİŞEHİR’E GETİRİLMEK İSTENEN VE JANDARMA TARAFINDAN YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDELER