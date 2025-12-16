DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,17 -0,09%
ALTIN
5.873,66 0,57%
BITCOIN
3.671.027,8 -0,16%

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 42 Hap Ele Geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar kaynaklı uyuşturucu sevkiyatını Seyitgazi'de durdurarak 3 şüpheliyi yakaladı ve çeşitli maddeler ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 08:41
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 42 Hap Ele Geçirildi

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 42 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar kaynaklı sevkiyat Seyitgazi'de durduruldu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarı çalışmalar sonucu, Afyonkarahisar’dan temin edilen uyuşturucunun Eskişehir’e sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Seyitgazi ilçesinde tespit edilen bir araçta ve araç içindeki üç şahsın üzerinde yapılan aramada, 42 adet sentetik ecza hap, 2 gram skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet çakmak ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA ESKİŞEHİR’E GETİRİLMEK İSTENEN VE JANDARMA TARAFINDAN YAKALANAN UYUŞTURUCU...

AFYONKARAHİSAR’DA ESKİŞEHİR’E GETİRİLMEK İSTENEN VE JANDARMA TARAFINDAN YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDELER

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozdoğan'da 'Misafirim Kaymakamım' ile Ev Ziyaretleri
2
Hatay'da Göçmen Operasyonu: 8 Yabancı Uyruklu Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı
3
Muğla'da 1500 m Hayalet Ağ Denizden Çıkarıldı
4
ABD, 'Güney Mızrağı' Operasyonu'nda Uyuşturucu İddiasıyla 3 Tekneye Saldırdı
5
Van'da Yoğun Kar ve Sis Uçak Seferlerini Rötarlattı
6
Tekirdağ Çorlu’da Araç Kamerası Kaydetti: Park Halindeki Otomobili Biçti
7
Elmadağ'da Gökyüzünden Düşen Bilinmeyen Cisim İçin Arama Başladı

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama