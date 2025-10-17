Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oldu

Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, Porsuk Çayı ve kent merkezinde görüş mesafesini düşürdü; hava 5 derece ölçüldü.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 09:59
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

Sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı ve görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Ulaşıma Etkisi ve Hava Durumu

Sürücüler, şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığı 5 derece olarak ölçülen kentte, özellikle Porsuk Çayı ve çevresi de sisle kaplandı.

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle sürücüler şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerledi.

