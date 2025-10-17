Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oldu

Eskişehir'de Yoğun Sis Etkisi

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

Sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı ve görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Ulaşıma Etkisi ve Hava Durumu

Sürücüler, şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığı 5 derece olarak ölçülen kentte, özellikle Porsuk Çayı ve çevresi de sisle kaplandı.

