DOLAR
40,66 0,07%
EURO
47,05 -0,95%
ALTIN
4.376,96 -1,88%
BITCOIN
4.704.005,49 0,77%

Esnek Mermi Yolu İhracata Açılıyor: Avrupa Pazarında Yeni Fırsatlar

Türk savunma sanayisinde başarıyla yerlileştirilen esnek mermi yolu, Avrupa pazarında ihracat fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 14:10
Esnek Mermi Yolu İhracata Açılıyor: Avrupa Pazarında Yeni Fırsatlar

Esnek Mermi Yolu İhracata Açılıyor

Türk savunma sanayisinde yerlileştirme başarısı örneklerinden biri olan "esnek mermi yolu", Avrupa pazarına yönelik yeni iş fırsatlarına kapı açma aşamasına geldi. Yurt dışından temin edilen bu ürün, Harpax Sistem Teknolojileri tarafından Slovenya'da Arex Defence ile imzalanan çerçeve sözleşmesi ile birlikte önemli bir ihracat potansiyeli sunuyor.

Çerçeve Sözleşmesi ve Hedefler

Sözleşme, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Harpax Sistem Teknolojileri Genel Müdürü Dursun Öner ve Arex Defence Üst Yöneticisi Tim Castagne tarafından imzalandı. Anlaşma, iki firmanın uzmanlıklarını bir araya getirerek yüksek kaliteli savunma ürünleri ile uluslararası pazarlarda önemli bir artış sağlanmasını hedefliyor.

Esnek Mermi Yolunun Önemi

Türk savunma sanayisinin yerlileştirme başarısı olarak öne çıkan "esnek mermi yolu", farklı kalibrelerde mermileri etkili bir şekilde taşımak için kritik bir bileşen. Mermiyi kutusundan alıp silahın ağzına kadar taşırken, esnek yapı, mermilerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bu teknoloji, özellikle uzaktan komutalı silah sistemleri için vazgeçilmez bir unsur olarak dikkat çekiyor.

İki Şirketin Sağladığı Avantajlar

Harpax, Arex’in Avrupa ve ötesindeki geniş dağıtım ağlarına erişim sağlayarak, İleri savunma ürünlerini yeni pazarlara ulaştırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, Arex, Harpax’ın Türkiye’deki güçlü varlığından faydalanarak ürün portföyünü genişletmeyi planlıyor. Bu ortaklık sayesinde iki şirket, küresel savunma sektöründe rekabet avantajı elde edecek ve önemli bir ihracat büyümesine katkı sağlamış olacak.

Sonuç

Esnek mermi yolu, hem Türk savunma sanayisinin yurt içindeki başarısını pekiştiriyor hem de uluslararası pazarda dikkate değer bir konum kazandırıyor. Her iki şirketin iş birliği, gelecekteki projeksiyonlar ve yenilikçi yaklaşımlarla savunma teknolojilerini daha ileriye taşıyacak.

Harpax Sistem Teknolojileri, Slovenya'dan Arex Defence ile ürün ihracatına ciddi katkı sağlayacak...

Harpax Sistem Teknolojileri, Slovenya'dan Arex Defence ile ürün ihracatına ciddi katkı sağlayacak bir çerçeve sözleşmesi imzaladı. İki şirketi, Türk savunma sanayisindeki yerlileştirme başarısı örneklerinden "esnek mermi yolu" bir araya getirdi. Bu alanda dünyada önemli bir oyuncu haline gelen Harpax, Arex için de önemli bir çözüm ortağı oldu. Başta esnek mermi yolu olmak üzere karşılıklı ürün ve yeteneklerin kullanımına ve ihracatına yönelik uzun vadeli iş birliği de çerçeve anlaşmayı ortaya çıkardı. Esnek mermi yolu, mermiyi kutusundan alıp, silahın ağzına kadar taşıyor. Kullanılan silahın konfigürasyonuna göre, farklı kalibrelerdeki mermiler için esnek mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor.

Harpax Sistem Teknolojileri, Slovenya'dan Arex Defence ile ürün ihracatına ciddi katkı sağlayacak...

Harpax Sistem Teknolojileri, Slovenya'dan Arex Defence ile ürün ihracatına ciddi katkı sağlayacak bir çerçeve sözleşmesi imzaladı. İki şirketi, Türk savunma sanayisindeki yerlileştirme başarısı örneklerinden "esnek mermi yolu" bir araya getirdi. Bu alanda dünyada önemli bir oyuncu haline gelen Harpax, Arex için de önemli bir çözüm ortağı oldu. Başta esnek mermi yolu olmak üzere karşılıklı ürün ve yeteneklerin kullanımına ve ihracatına yönelik uzun vadeli iş birliği de çerçeve anlaşmayı ortaya çıkardı. Esnek mermi yolu, mermiyi kutusundan alıp, silahın ağzına kadar taşıyor. Kullanılan silahın konfigürasyonuna göre, farklı kalibrelerdeki mermiler için esnek mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor.

İLGİLİ HABERLER

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak
2
Büyükçekmece'de Balık Tutarken Kaybolan Okan Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
3
Özgür Özel, Kahramankazan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
4
Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
5
110 Yaşındaki Süleymaniyeli Müezzin, Sevgiyle Camisine Hizmet Ediyor
6
Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!