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Etna Yanardağı Güçlü Püskürtmelerle Sarsılıyor

İtalya'nın Etna Yanardağı, sabah saatlerinde güçlü bir patlama ile 5 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttü.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 15:42
Etna Yanardağı Güçlü Püskürtmelerle Sarsılıyor

İtalya'nın güneyinde yer alan Etna Yanardağı, bu sabah saatlerinde güneydoğu kraterinde yaşanan çökme sonucu yoğun şekilde kül ve lav püskürtmeye başladı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi’nin yaptığı açıklamaya göre, yanardağın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir kısmında ortaya çıkan çökme, volkanik bir patlamaya neden oldu.

Patlama sırasında, kraterden güçlü bir şekilde kül püskürdüğü ve yoğun lav akışının gözlemlendiği bildirildi. İlk verilere göre, kül bulutunun 5 kilometre yükseklikte olduğu kaydedildi.

Kraterin, eş zamanlı olarak lavları yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar aktığı belirtildi. Etna Yanardağı’ndaki bu patlama, Katanya gibi çevredeki yerleşim yerlerinden de gözlemlenebilmekte ve patlama anında yanardağda bulunanların kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdığı ifade edildi.

Bu arada, volkanik patlama nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için “kırmızı kodlu” bir uyarı yayınlandı. Sicilya Adası'nda bulunan Etna, Kıta Avrupa’sının en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyarak yaklaşık 3 bin 300 metre bir yüksekliğe sahiptir.

Bu yıl içerisinde, Etna’da ayrıca şubat, nisan ve mayıs aylarında da yoğun volkanik aktiviteler gözlemlenmişti.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın sabah saatlerinde güneydoğu kraterinde...

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın sabah saatlerinde güneydoğu kraterinde yaşanan çökme sonucu güçlü ve yoğun şekilde kül ve lav akışı görüldü. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın sabah saatlerinde güneydoğu kraterinde...

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın sabah saatlerinde güneydoğu kraterinde yaşanan çökme sonucu güçlü ve yoğun şekilde kül ve lav akışı görüldü. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.

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