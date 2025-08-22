DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,93 -0,48%
ALTIN
4.397,88 -0,11%
BITCOIN
4.710.352,05 -1,85%

Euro-Med: İsrail’in Gazze’deki çiftçilere saldırıları açlığı savaş aracı haline getiriyor

Euro-Med, İsrail’in Gazze’de çiftçilere yönelik saldırılarını 'açlığı savaş aracı' yapma politikası olarak nitelendirerek uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:11
Euro-Med: İsrail’in Gazze’deki çiftçilere saldırıları açlığı savaş aracı haline getiriyor

Euro-Med: İsrail’in Gazze’deki çiftçilere saldırıları açlığı savaş aracı haline getiriyor

Örgüt, tarımsal altyapı tahribatının ve hedefli saldırıların sistematik olduğunu vurguluyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail’in Gazze’de 5 çiftçiyi öldürmesini, "yerel düzeyde gıda teminini engellemeye ve açlığı sistematik bir şekilde savaş aracı olarak kullanmaya yönelik bir politika" olarak nitelendirdi.

Euro-Med'in yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun Han Yunus’un kuzeybatısındaki "Asda Hapishanesi" çevresinde bir insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 çiftçinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu olayın münferit olmadığı, İsrail’in yıllardır yüzlerce çiftçiyi öldürdüğü veya yaraladığı, tarım arazilerini bombalayarak ya da işgal ederek Gazze’nin tarımsal üretim kapasitesini hedef aldığı vurgulandı.

Euro-Med, Gazze’deki gıda kaynaklarına yönelik saldırıların Birleşmiş Milletler destekli Küresel Gıda Güvenliği Aşamalı Sınıflandırma sistemi (IPC) tarafından bölgedeki kıtlık ilanıyla çakıştığını belirtti. Verilere göre, İsrail saldırıları sonucu Gazze’de 1218 tarımsal kuyu kullanılamaz hale gelirken, ekim yapılan alan 93 bin dönümden 4 bine düşmüş ve seraların yüzde 85’i yok edilmiş durumda.

Euro-Med, bu tablonun tarımsal üretimi neredeyse tamamen çökerttiğini ve halkın kendi gıdasını üretme imkanını ortadan kaldırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "İsrail çiftçileri doğrudan hedef alarak tarım arazilerini ölüm bölgelerine çevirdi. Kuyu ve sulama şebekelerinin tahrip edilmesiyle de tarımsal üretim imkansız hale geldi. İsrail’in çiftçilere saldırıları, açlığı sistematik biçimde savaş aracı haline getirme politikasıdır."

Açıklamada ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik yasa dışı ablukasının yardım girişini engellediği ve şehre giren az sayıda yardımın da adil biçimde dağıtılmasının önüne geçtiği bildirildi.

Euro-Med, uluslararası topluma İsrail’in Gazze’deki aç bırakma ve tarımsal yıkım politikalarının savaş ve insanlığa karşı suç olarak tanınması, yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması ve İsrail’e yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı." ifadeleri yer almıştı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
5
Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir
6
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'
7
İran ile İngiltere‑Fransa‑Almanya 'snapback' ve nükleer görüşmesi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası