Euro-Med: İsrail’in Gazze’deki çiftçilere saldırıları açlığı savaş aracı haline getiriyor

Örgüt, tarımsal altyapı tahribatının ve hedefli saldırıların sistematik olduğunu vurguluyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail’in Gazze’de 5 çiftçiyi öldürmesini, "yerel düzeyde gıda teminini engellemeye ve açlığı sistematik bir şekilde savaş aracı olarak kullanmaya yönelik bir politika" olarak nitelendirdi.

Euro-Med'in yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun Han Yunus’un kuzeybatısındaki "Asda Hapishanesi" çevresinde bir insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 çiftçinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu olayın münferit olmadığı, İsrail’in yıllardır yüzlerce çiftçiyi öldürdüğü veya yaraladığı, tarım arazilerini bombalayarak ya da işgal ederek Gazze’nin tarımsal üretim kapasitesini hedef aldığı vurgulandı.

Euro-Med, Gazze’deki gıda kaynaklarına yönelik saldırıların Birleşmiş Milletler destekli Küresel Gıda Güvenliği Aşamalı Sınıflandırma sistemi (IPC) tarafından bölgedeki kıtlık ilanıyla çakıştığını belirtti. Verilere göre, İsrail saldırıları sonucu Gazze’de 1218 tarımsal kuyu kullanılamaz hale gelirken, ekim yapılan alan 93 bin dönümden 4 bine düşmüş ve seraların yüzde 85’i yok edilmiş durumda.

Euro-Med, bu tablonun tarımsal üretimi neredeyse tamamen çökerttiğini ve halkın kendi gıdasını üretme imkanını ortadan kaldırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "İsrail çiftçileri doğrudan hedef alarak tarım arazilerini ölüm bölgelerine çevirdi. Kuyu ve sulama şebekelerinin tahrip edilmesiyle de tarımsal üretim imkansız hale geldi. İsrail’in çiftçilere saldırıları, açlığı sistematik biçimde savaş aracı haline getirme politikasıdır."

Açıklamada ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik yasa dışı ablukasının yardım girişini engellediği ve şehre giren az sayıda yardımın da adil biçimde dağıtılmasının önüne geçtiği bildirildi.

Euro-Med, uluslararası topluma İsrail’in Gazze’deki aç bırakma ve tarımsal yıkım politikalarının savaş ve insanlığa karşı suç olarak tanınması, yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması ve İsrail’e yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı." ifadeleri yer almıştı.